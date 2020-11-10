الأنبا مكاريوس يترأس صلوات التسبحة بالمنيا

ترأس الأنبا مكاريوس، أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، مساء الثلاثاء، صلوات التسبحة بكنيسة الأنبا أنطونيوس المنيا.ويشارك في صلوات التسبحة عدد محدود من أقباط الإيبارشية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع الماضي خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فرد، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.