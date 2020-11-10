براتب 1950 جنيهًا.. «القوى العاملة» تعلن فرص عمل جديدة ببورسعيد

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الصناعات الغذائية ببورسعيد، براتب 1950 جنيها.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عمال إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره على 32 سنة.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر وسائل مواصلات.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 3776301 والتواصل مع المدير المسئول هالة هلالي، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية، جنوب بورسعيد.