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محافظات

5 مرشحين يطعنون على نتيجة انتخابات النواب بالقليوبية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:31 م
انتخابات النواب بالقليوبية
انتخابات النواب بالقليوبية
كتب صلاح حسنى
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طعن 5 مرشحين على نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة في قليوب والقناطر الخيرية وهم اللواء محمد جنديه، والدكتور جمال زايد، والمهندس عزت كريم والدكتور أحمد عبد العال السقا للخروقات التي حدثت داخل الدائرة، على حد قولهم.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة قليوب والقناطر الخيرية الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة على 3 مقاعد فردية والقوائم، وبالنسبة للفردي بلغ عدد الأصوات الصحيحة 158446 والباطلة 19916، وحصل النائب عادل عامر مستقبل وطن على 80418 وإبراهيم عويس مستقبل وطن 81149 وحققا المقعدين بينما تجري إعادة بين درويش مرعي مستقبل وطن وحصل على 49435 وعزت كريم 27166 مستقلا.

وبالنسبة للقوائم حصلت «من أجل مصر» على 105135 صوتا وقائمة المستقلين على 40282 بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.

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