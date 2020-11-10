قبول الأولى في الثانوية الأزهرية للمكفوفين بـ«آداب الوادي»

وافق المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب المنبثق من «الأعلى للجامعات» في اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، على الطلب المقدم بشأن قبول الطالبة إيناس علاء أحمد عدلان الحاصلة على المركز الأول في الثانوية الأزهرية للمكفوفين للعام الدراسي 2019 2020 بكلية الآداب.وقال «طنطاوي»، إن قبول الطالبة الحاصلة على الثانوية الأزهرية بجامعة الوادي الجديد، يأتي في إطار اهتمام المحافظ اللواء محمد سالمان الزملوط والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بذوي الهمم لمواصلة تعليمهم الجامعي.