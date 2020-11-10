وافق المجلس الاعلى لشئون التعليم والطلاب المنبثق من المجلس الاعلى للجامعات فى اجتماعه بالأمس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العالى بحضور الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد
قبول الأولى في الثانوية الأزهرية للمكفوفين بـ«آداب الوادي»
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:39 م
محمد مهديطباعة
وافق المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب المنبثق من «الأعلى للجامعات» في اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، على الطلب المقدم بشأن قبول الطالبة إيناس علاء أحمد عدلان الحاصلة على المركز الأول في الثانوية الأزهرية للمكفوفين للعام الدراسي 2019 2020 بكلية الآداب.
وقال «طنطاوي»، إن قبول الطالبة الحاصلة على الثانوية الأزهرية بجامعة الوادي الجديد، يأتي في إطار اهتمام المحافظ اللواء محمد سالمان الزملوط والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بذوي الهمم لمواصلة تعليمهم الجامعي.
وقال «طنطاوي»، إن قبول الطالبة الحاصلة على الثانوية الأزهرية بجامعة الوادي الجديد، يأتي في إطار اهتمام المحافظ اللواء محمد سالمان الزملوط والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بذوي الهمم لمواصلة تعليمهم الجامعي.
قبول الأولى في الثانوية الأزهرية للمكفوفين بـ«آداب الوادي»
قبول الأولى في الثانوية الأزهرية للمكفوفين بـ«آداب الوادي»