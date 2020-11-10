معهد إقلاديوس للغة القبطية يبدأ فعاليات العام الدراسي الجديد

بدأ معهد اقلاديوس لبيب للغة القبطية التابع لإيبارشية المنيا، الثلاثاء، فعاليات العام الدراسي الجديد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ويركز المعهد على تعليم الشباب اللغة القبطية، وذلك تحت رعاية الأنبا مكاريوس، أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع الماضي، في خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كُوفيد-19".وأصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فرد، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.