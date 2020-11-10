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فن

«غيوم داكنة» خرج للنور بعد العديد من الصعوبات

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:35 م
الفيلم السوري غيوم
الفيلم السوري "غيوم داكنة
أمير محمد خالد
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استمع أبطال وصناع الفيلم السوري "غيوم داكنة" المشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، إلى آراء الجمهور، وعقد حلقة نقاشية حول الفيلم بعد عرضه أدارها الكاتب الصحفي سيد محمود، الذي قدم اعتذار مخرج ومؤلف الفيلم أيمن زيدان عن عدم الحضور لظروف خاصة.

وتدور أحداث الفيلم حول الواقع الذي تعيشه سوريا من دمار وألم بعد أن دمرها الإرهاب، وكانت الفكرة الرئيسية التي عرضها الفيلم هي أن الإنسان دائمًا ما يعود للمكان الذي يريد أن تنتهي حياته فيه كما ذُكرت على لسان أحد أبطال الفيلم الذي أجاد تمثيل هذه الفكرة بالفعل.

وقال الفنان حازم زيدان، أحد أبطال الفيلم ومساعد المخرج، إن الحرب تُغير جميع المفاهيم والقواعد في حياة الإنسان فيَختلف مفهوم الحب والكره، والفيلم يحوى الكثير من الألم والأسى، فاستمرار الحرب لسنوات أثر كثيرا علينا، ويسعى الإنسان إلى جذوره دائمًا، ويحن لها كما عُرض، موجهًا الشكر لمؤسسة السينما السورية؛ لأنها آمنت بفكرة الفيلم وأسهمت في إنجازه بعد أن واجهت صناعة الفيلم العديد من الصعوبات.

وأكد حسين الخطيب، ممثلًا عن مؤسسة السينما السورية، أن الفيلم استغرق تصويره 90 يومًا بخلاف توقيت استطلاع المكان وتحديده، كما أن جميع مشاهد الفيلم تم تصويرها في أماكن حقيقية وقرى واقعية تحررت من الإرهاب، لكن بعد تدمير البنية الأساسية بها، كما واجه الفيلم العديد من الصعوبات منها صعوبات مادية وأخرى إخراجية؛ نظرًا لطبيعة مكان التصوير.
«غيوم داكنة» خرج للنور بعد العديد من الصعوبات
«غيوم داكنة» خرج للنور بعد العديد من الصعوبات
«غيوم داكنة» خرج للنور بعد العديد من الصعوبات
«غيوم داكنة» خرج للنور بعد العديد من الصعوبات
«غيوم داكنة» خرج للنور بعد العديد من الصعوبات
«غيوم داكنة» خرج للنور بعد العديد من الصعوبات

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