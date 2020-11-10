عضو بالمنشآت السياحية يطالب بعودة «الشيشة» للكافيهات

طالب هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، باتاحة «الشيشة» في مقاهي مصر، لقتل ساعات الليل الطويلة، فالمنشآت السياحية مرتبطة مع توفير «النرجيلة».وأضاف وهبة، لـ«الدستور»، أن أصحاب المنشآت من مطاعم وكافيهات لا يريدون أن يكونوا مخالفين، خاصة أن هناك رقابة طوال الوقت على عملهم وليس فقط، في فترة كورونا، فإجراءات التفتيش على المطاعم السياحية تنفذها العديد من الجهات المتداخلة في عمل المطاعم، بخلاف تفتيش وزارة السياحة.وطالب عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية أجهزة الدولة بتقنين وضع المطاعم السياحية؛ نظرًا إلى الخسائر التي يتكبدونها والعمالة التي تعمل في هذه المنشآت والتي تأثرت بقرارات ساعات العمل لافتًا إلى أي إجراءات احترازية أو تصاريح أو رسوم إضافية يتم فرضها على المنشآت ستقابل بالموافقة حال تشغيل العمالة الموجودة لديهم وتعويض خسائرهم.