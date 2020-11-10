صابر الرباعى يتألق فى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:29 م
حسن أمين -. تصوير: محمود عبد الناصرطباعة
تألق المطرب التونسي صابر الرباعي في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ29 المقامة على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية.
وظهر «الرباعي» خلال الحفل بإطلالة مميزة وسط حضور جماهيري كبير، وقدم أغنيات باللهجتين المصرية والتونسية.
وظهر «الرباعي» خلال الحفل بإطلالة مميزة وسط حضور جماهيري كبير، وقدم أغنيات باللهجتين المصرية والتونسية.
صابر الرباعى يتألق فى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
صابر الرباعى يتألق فى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
صابر الرباعى يتألق فى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
صابر الرباعى يتألق فى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
صابر الرباعى يتألق فى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
صابر الرباعى يتألق فى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
صابر الرباعى يتألق فى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
صابر الرباعى يتألق فى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
صابر الرباعى يتألق فى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
صابر الرباعى يتألق فى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
صابر الرباعى يتألق فى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
صابر الرباعى يتألق فى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية (صور)