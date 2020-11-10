نيازى مصطفى.. أجّر قردًا بـ800 جنيه فى اليوم من السيرك

بعد حادث مقتل نيازي مصطفى وتقييد القضية ضد مجهول، وثورة الرأي العام في ذلك الوقت أجرت النيابة العديد من التحقيقات مع كل مَن التقى أو تعامل معهم المخرج الكبير قبيل مقتله.كان من ضمن هؤلاء الفنان فاروق الفيشاوي ومحاسن الحلو والعديد من الشخصيات العامة والفنية، خاصة أن نيازي كان قد قام بتصوير آخر مشهد من فيلمه "القرداتي" بطولة فاروق الفيشاوي.أما سبب استدعاء محاسن الحلو، فقالت إن المخرج الراحل استعان بقردة من السيرك لتشارك الفيشاوي بطولة فيلم "القرداتي" وكان نيازي مصطفى قد اتفق مع الحلو على أن يدفع مقابل القردة 800 جنيه لمدة 9 أيام، وكانت محاسن الحلو مع المخرج في اليوم الأخير، فهي مَن تقوم بتدريبه.