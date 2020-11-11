رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عصابة «مندوبى البنوك» بالسلام 4 أيام للتحقيق

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:05 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة الأموال العامة بحبس المتهمين بانتحال صفة مندوبين للبنوك؛ للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى مساعدتهم فى تخليص قروض، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين انتحلوا صفة مندوبين تابعين لعدد من البنوك، بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تعدت 1000 جنيه لكل منهم، بدعوى مساعدتهم فى الحصول على قروض تابعة للبنك بفوائد بسيطة.

وأقر المتهمون بتزويرهم بطاقات شخصية وكرنيهات خاصة بالبنوك؛ لمساعدتهم فى استكمال عملية النصب، بالإضافة إلى بنصبهم على عدد كبير من المواطنين بمناطق السلام والنهضة والمرج والخانكة.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت بلاغات من المواطنين تفيد بالنصب عليهم من قبل أشخاص انتحلوا صفة مندوبين، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

تركيا تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ أبريل

نهال عنبر تكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

ارتفاع عدد مصابي أتوبيس البحر الأحمر لـ36

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع فعاليات حملة مكافحة الطفيليات المعوية بالمدارس

image description

مؤتمر الدورة الودية الدولية للمنتخبات

image description

التسوق بالكمامات: «قرّب قرّب يا بيه»

image description

«التمريض» و«الحاسبات» و«التربية» تحصد كأس التميز البيئي من جامعة أسيوط

image description

44 مليون جنيه تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة البرج بدمياط

الأكثر قراءة

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

زيادة طفيفة.. الصحة: 14 وفاة و232 إصابة جديدة بكورونا

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

مصرع مواطن وإصابة 18 في انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

«بوينج» تعلن إلغاءات جديدة لطلبيات شراء الطائرة «737 ماكس»

فيلم «مصر بعيوننا» رؤية جديدة لشباب إعلام عين شمس للمستقبل

«شيكابالا» يحسم اعتزاله بعد «نهائى إفريقيا»

مصممون يونانيون يشاركون في مبادرة لدعم متضرري انفجار بيروت

أيام زمان

نيازى مصطفى.. أجّر قردًا بـ800 جنيه فى اليوم من السيرك

نيازي مصطفى.. كوكا تركت العالمية من أجله وهذه تفاصيل أزماته

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

سعد الدين وهبة: هناك شخصيات تفرض نفسها علىّ فى المسرحية

الخميس.. عودة «زهرة اللوتس» على مسرح متروبول

شارع ومواقف وقراءة.. دوّامة سعد الدين وهبة مع وحي الكتابة

عاطف عبيد: الباز ينحو للتجريب في «الزينة».. والرواية لها متعة خالصة