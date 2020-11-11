حبس عصابة «مندوبى البنوك» بالسلام 4 أيام للتحقيق

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس المتهمين بانتحال صفة مندوبين للبنوك؛ للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى مساعدتهم فى تخليص قروض، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات أن المتهمين انتحلوا صفة مندوبين تابعين لعدد من البنوك، بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تعدت 1000 جنيه لكل منهم، بدعوى مساعدتهم فى الحصول على قروض تابعة للبنك بفوائد بسيطة.وأقر المتهمون بتزويرهم بطاقات شخصية وكرنيهات خاصة بالبنوك؛ لمساعدتهم فى استكمال عملية النصب، بالإضافة إلى بنصبهم على عدد كبير من المواطنين بمناطق السلام والنهضة والمرج والخانكة.وكانت بداية الواقعة عندما وردت بلاغات من المواطنين تفيد بالنصب عليهم من قبل أشخاص انتحلوا صفة مندوبين، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.