قتل زوجة شقيقه انتقاما منه.. «الدستور» داخل مسرح جريمة حلوان المروعة (فيديو)

قتل زوجة أخيه بسبب كرهه الشديد لشقيقه، فقرر الانتقام منه فى زوجته، وأحضر سكينا أعدها مسبقا وانتظر خروج إخوته جميعا من البيت ثم هجم عليها وطعنها ١٤طعنة وانتهى الأمر بموتها، إخوته لم يكونوا مصدقين لما حدث، معلنين أمام الناس تبرؤهم منه "ما بقاش أخونا وحتى جثته مش هنستلمها بسبب اللى عمله".انتقلت عدسة "الدستور"، لمكان الواقعة في منطقة المنشية فى حلوان للوقوف على حادث مقتل مسنة على يد شقيق زوجها يدعى "بلال، ٣٣سنة" متقلب الحال، بدأت مشاكله مع شقيقه الأكبر بعد وفاة والدته، حيث قال المتهم إن المجنى عليها هى من قتلت والدته، لكن أشقائه جميعا أكدوا أن هذه الرواية كاذبة وأن والدتهم توفيت في بيت أحدهم بعد عودتها من المستشفى مباشرة، كان الإخوة أشقاء المتهم فى حالة انهيار شديد بالكاد تمكنوا من الوقوف.وقال شقيقه الأكبر يدعى "أحمد" وهو يبكى وينتحب على فراق من كان يدعوها "أمى الثانية" أنا غير مصدق بأن المتهم "بلال" فعل ذلك هذا ليس أخينا هذا شيطان رجيم ونتبرأ منه أمام الله والناس، وحتى عندما يموت لن نتسلم جثته، هذه السيدة المغدور بها كانت بمثابة أم لنا جميعا سبعة أشقاء صبيان وبنت، هى من كانت تقوم بأعمال المنزل بالكامل منذ أن كنا أطفال وكانت تساعد والدتي المريضة.وتابع: "المتهم اخترع قصة ليس لها أساس من الصحة بسبب حقده وكرهه لأخيه الأكبر لأنه ميسور الحال وزوج ابنه منذ فترة قريبة، فغضب المتهم لأنه في نظره يرى أنه أولى بالزواج من ابن أخيه، فعرض على شقيقه شراء ورثه في المحل فرفض الشراء مبررا أنه ليس لديه فلوس، فمن هنا بدأ المتهم يدرس خطة للانتقام من أخيه، لم يجد طريقه إلا أن يقوم بقتل زوجته والتى كانت ترعى المتهم بنفسها أثناء مروره بمرض صعب منذ فترة، واستغل خلو المنزل من إخوانه وأولاد شقيقه، بسبب ذهابهم مع زوج الضحية إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية".وأضاف شقيقه: "كان بلال المتهم ينظر إلينا ونحن ذاهبون، ثم بعد ذلك ارتدى شيء على رأسه ليخفي ملامحه وتوجه إلى المجنى عليها (أم أشرف، ٦٣سنة) كانت تجلس في البيت بمفردها فجهم عليها وسدد لها عدة طعنات تخطت الـ١٤طعنة باستخدام سكين أعدها مسبقا، ثم بعد ذلك حاول الهرب والاختباء ثم الادعاء بأن مجهول هو من نفذ الجريمة، لكن خطته لم تكتمل قبل خروجه من المنزل صادف ابن المجني عليها خروجه من الشقة حاول قتله أيضا لكنه لم يفلح فصعد بسرعة إلى شقته فى الطابق العلوى للاختباء ثم اتصل على شقيقه أخبره بأنه قتل زوجته (أنا قتلت مراتك)، ومن الأشياء الغريبة التي اكتشفناها أن المتهم كان قد كتب كشف بأسماء إخوته وأقربائه بأنه سوف يقتلهم كما توقع أيضا بميعاد موته الموافق يوم ١٤ من شهر يناير.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بوجود جثة لسيدة مسنة مقتولة بأحد الشقق، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة ربة منزل مقتولة بعدد كبير من الطعنات بأنحاء متفرقة من الجسم، وبعمل التحريات دلت أن المتهم مهتز نفسيا.وأضافت التحريات بقيادة النقيب أحمد الدالي معاون مباحث القسم، أن المتهم اتصل بشقيقه عقب الواقعة وأخبره بقتل المجني عليها لاعتقاده بقيامها بقتل والدته.وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها حسنة السمعة وأن المتهم تنتابه هلاوس منذ فترة وألقت أجهزة الأمن القبض عليه.وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مدير الأمن أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.