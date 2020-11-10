ارتفاع عدد مصابي أتوبيس البحر الأحمر لـ36

أكد مصدر طبي ارتفاع عدد المصابين في حادث أتوبيس القصير إلى 36 ووفاة مواطن.تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا يفيد بانقلاب أتوبيس ركاب بطريق «القصير - سفاجا»، وتم الدفع بسيارات الإسعاف في موقع الحادث ونقل الجثة والمصابين لمستشفى القصير المركزي والمصابين، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة.وأكد مصدر طبي لـ«الدستور»، أن المصابين حالتهم مستقرة وإصابتهم طفيفة تتراوح بين كسور وجروح سطحية، وجار اتخاذ اللازم حيالهم.