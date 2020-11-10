حملة لتنظيف وتجميل مناطق في منيا القمح بالشرقية

نظم عدد من شباب مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية حملة لتنظيف وتجميل عدة مناطق وزرعها بعد تحولها إلى مقلب قمامة.وأكد محمود سمير، إحدى الشباب المتطوعين، أن الهدف من المبادرة الحفاظ على تجميل الشوارع وتنظيفها من القمامة منها لانتشار الأمراض والأوبئة في عدة مناطق بمنيا القمح، منها منطقة المساكن وبالتعاون مع الأهالي والجيران.