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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صابر الرباعي: «بقالي سنة متوقف عن الغناء بسبب كورونا»

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:23 م
مسرح النافورة
مسرح النافورة
حسن أمين
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صعد، مساء الثلاثاء، المطرب التونسي صابر الرباعي على خشبة مسرح النافورة الجديد بالأوبرا، لإحياء حفل ختام فعاليات الدورة التاسعة والعشرون.

افتتح الرباعي الحفل بأغنية يا أغلى بقيادة المايسترو هاني فرحات، موجهًا الشكر عقب الأغنية لإدارة دار الأوبرا وإدارة مهرجان الموسيقى العربية على إقامة فعاليات المهرجان، بالرغم من ظروف كورونا.

أضاف أن الحفل الأول له منذ عام متوقف فيه عن الغناء بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، ووصفه بالوباء اللعين، معربًا عن سعادته بالوقوف وسط الجمهور المصري.

ويقدم صابر الرباعي خلال الحفل 27 أغنية: "يا أغلى، ياعسل، طول حياتي، شارع الغرام، على نار، عزة نفسي، ياللّي شارينا، بلغ اعتذاري، يا دولة، إضافة إلى مزيانه، أجمل نساء الدنيا، كتاب المجروحين، عز الحبايب، ياللي جمالك، ضاقت بيك، ع الطاير، عمري الجديد، سيدي منصور، برشا برشا، اتحدى العالم، الوداع، احضنوا الأيام، يا أهل الهوى، على عيني ياحبة عيني، ليل ياليالي، وعلمني أحبك،".

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