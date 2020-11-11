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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث| تأييد حبس صالح جمعة.. ومحاكمة مدير أعمال «هيفاء»

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:08 ص
محمد وزيري وصالح
محمد وزيري وصالح جمعة
عمرو المزيدي
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يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث، اليوم، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

نشرة أخبار الحوادث اليوم


بالصور.. إصابة عدد من العمال في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالعاشر

شهدت مدينة العاشر من رمضان، وتحديدا المجاورة 86، حادث انهيار سقف مسجد أثناء قيام العمال بصب أعمال الخرسانة، وأسفر الحادث عن إصابة عدد من العمال دون خسائر في الأرواح.

تأييد حبس صالح جمعة بتهمة التشاجر مع زوجته بالتجمع

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار علي عبد الحميد، وأمانة سر ناصر عبد الرازق، قبول الاستئناف شكلا، ورفض الموضوع، وتأييد الحبس شهرا، وكفالة 500 جنيه، لـ صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، بتهمة التشاجر مع زوجته بالتجمع، في القضية 5045 لسنة 2018 القاهرة الجديدة.


الأب كاذب.. تفاصيل جديدة في «اختفاء 5 أشقاء بشبرا»
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، من كشف تفاصيل جديدة في واقعة اختفاء 5 أشقاء بشبرا الخيمة، وتبين كذب والدهم، وأنهم توجهوا بصحبة والدتهم إلى شقيقتها بمحافظة الإسماعيلية بسبب خلافات عائلية بين الأب والأم.


تأجيل محاكمة متهمين بقضية منة عبدالعزيز «فتاة تيك توك» لرد المحكمة

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين "مازن. إ"، و"شيماء. أ"، المتهمين فى قضية منة عبد العزيز، رقم 1319 لسنة 2020، بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لاتخاذ هيئة الدفاع إجراءات رد المحكمة.

والدة طفلة اغتصبها والدها بقنا: كان بيعذبنى وتركت له المنزل
أدلت والدة الطفلة "عائشة" البالغة من العمر 12 عامًا التي اغتصبها والدها لمدة عام كامل داخل منزلهما، بأقوالها أمام النيابة العامة بمحافظة قنا، عقب استدعائها للإدلاء بأقوالها في الواقعة.

«سير عكس الاتجاه» وراء مصرع وإصابة 10 أفراد في بدر
كشفت تحقيقات نيابة بدر والشروق، اليوم الثلاثاء، أسباب حادث مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بـ"توكتوك" في بدر.

إنقاذ شاب حاول الانتحار فى فندق بالزمالك
حاول شاب الانتحار بتناول كمية كبيرة من أحد العقاقير المخدرة، اليوم الثلاثاء، داخل فندق شهير بمنطقة الزمالك وتم نقله إلى مركز علاج السموم.

محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبى فى النصب عليها.. 14 ديسمبر

أجلت محكمة جنح الشيخ زايد، برئاسة المستشار طارق فراج، وبأمانة سر معتز أحمد، اليوم الثلاثاء، محاكمة محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بتهمة النصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه لجلسة 14 ديسمبر للمستندات.

ساقطة تروج للدعارة «أونلاين» بمدينة نصر.. تجديد حبس
جدد قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حبس ساقطة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لترويج الدعارة بمقابل مادي.

السجن 3 سنوات لطالب جامعي حرض على العنف ضد الدولة
عاقبت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، طالبا جامعيا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن 3 سنوات، لحيازته منشورات تحريضية ضد الدولة وترويجها وعقد لقاءات تنظيمية بدائرة منيا القمح.

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