خبيرة موضة توضح موديلات فساتين شتاء 2021

اكتسحت الفساتين الطويلة مدرجات عروض الأزياء الخاصة بموسم فصل شتاء عام 2021، فهي تعتبر من أبرز الأزياء الشتوية التي لا غنى عنها بالنسبة للمرأة في إطلالاتها المميزة والأنيقة، تتحدث اليوم للدستور خبيرة الموضة مروة القاضي عن أكثر موديلات الفساتين الطويلة مناسبة لموسم فصل شتاء عام 2021.تقول مروة: تتميز الفساتين الطويلة في موسم فصل شتاء عام 2021 بقصاتها المختلفة التي تتنوع بين الضيقة والواسعة والمنسدلة بتناغم مع شكل جسم، فتمنح المرأة إطلالة أنيقة وراحة في التحرك، فضلا عن التصميمات العصرية المميزة مثل الأكمام الفضفاضة والأكمام البارزة عند الأكتاف أو الأكمام ذات الكشكاش، بالإضافة إلى الفساتين مكشوفة الكتفين، وهي أكثر ملاءمة للسهرات الشتوية الهادئة.وتضيف: "تتنوع الأقمشة بين القطيفة والستان والجلد مع اضافة الدانتيل إلى بعض الفساتين لتمنحها تصميم أنيق أما الألوان فهى ألوان الشتاء الدافئة كالأسود والرمادي الغامق والأزرق الملوكي والأحمر الغامق والزيتي".وتستكمل: "يمكن اختيار القماش اللماع باللون الزيتي الذي يضفي لمسة دافئة إلى الفستان الطويل المصمم بقصة مستقيمة منسدلة بسلاسة مع الجسم ويزينه عند الخصر حزام قماش عريض من نفس اللون أو اختيار فستان فاخر للسهرات الشتوية مصمم من القطيفة الأسود ومزين بتطريزات والنقوشات البيضاء عند الأكتاف والخصر يتميز بشق جانبي عالي".