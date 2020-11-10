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مصرع مواطن وإصابة 18 في انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:29 م
انقلاب أتوبيس بالبحر
انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر
علي عواد
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لقي شخص مصرعه وأصيب 18 مساء اليوم، إثر انقلاب أتوبيس نقل جماعي، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى القصير المركزي.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا يفيد بانقلاب أتوبيس ركاب بطريق «القصير - مرسى علم»، وتم الدفع بسيارات الإسعاف في موقع الحادث ونقل الجثة والمصابين لمستشفى القصير المركزي والمصابين، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة.

وأكد مصدر طبي لـ«الدستور»، أن المصابين حالتهم مستقرة وإصابتهم طفيفة تتراوح بين كسور وجروح سطحية، وجار اتخاذ اللازم حيالهم.

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