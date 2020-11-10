بايدن: أقول للعالم إن أمريكا عادت

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن عدم اعتراف إدارة الرئيس دونالد ترامب بفوزنا لن يغير شيئا في النتيجة.وأضاف في كلمة ألقاها منذ قليل: "تعاطي زعماء العالم مع فوزنا يدعو إلى الاطمئنان"، مؤكدًا أنه تلقى ترحيبا دوليا واسعا وحقيقيا.وتابع: "أقول للعالم إن أمريكا عادت"، لافتا إلى أن إخفاق ترامب في الاعتراف بفوزه لا يغير من خطة انتقال السلطة.