بايدن: أقول للعالم إن أمريكا عادت
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:30 م
آية حسنيطباعة
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن عدم اعتراف إدارة الرئيس دونالد ترامب بفوزنا لن يغير شيئا في النتيجة.
وأضاف في كلمة ألقاها منذ قليل: "تعاطي زعماء العالم مع فوزنا يدعو إلى الاطمئنان"، مؤكدًا أنه تلقى ترحيبا دوليا واسعا وحقيقيا.
وتابع: "أقول للعالم إن أمريكا عادت"، لافتا إلى أن إخفاق ترامب في الاعتراف بفوزه لا يغير من خطة انتقال السلطة.
وأضاف في كلمة ألقاها منذ قليل: "تعاطي زعماء العالم مع فوزنا يدعو إلى الاطمئنان"، مؤكدًا أنه تلقى ترحيبا دوليا واسعا وحقيقيا.
وتابع: "أقول للعالم إن أمريكا عادت"، لافتا إلى أن إخفاق ترامب في الاعتراف بفوزه لا يغير من خطة انتقال السلطة.