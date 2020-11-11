تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 11-11-2020
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
ننشر حالة الطقس اليوم في مصر حيث يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
حالة الطقس اليوم
ويشهد نهار اليوم الأربعاء طقس لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وعلى جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة على كافة المناطق، فيما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء.
أما عن الظواهر الجوية، فتتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية)، فيما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - الضبعة - السلوم - مطروح).
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع المتر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
تصل الحرارة في القاهرة 24 16
الإسكندرية 24 16
تصل الحرارة في وادي النطرون 24 17
طنطا 24 17
تصل الحرارة في شبين الكوم 24 17
دمنهور 23 17
تصل الحرارة في بلطيم 24 17
مطروح 21 17
تصل الحرارة في السلوم 20 15
سيوة 22 11
تصل الحرارة في بورسعيد 25 18
دمياط 25 18
تصل الحرارة في الزقازيق 24 17
المنصورة 24 16
تصل الحرارة في الإسماعيلية 25 14
السويس 25 16
تصل الحرارة في العريش 25 14
رفح 25 15
تصل الحرارة في راس سدر 25 16
نخل 24 10
تصل الحرارة في نويبع 26 21
طابا 24 15
تصل الحرارة في كاترين 20 09
الطور 27 18
تصل الحرارة في شرم الشيخ 27 19
الغردقة 27 19
تصل الحرارة في مرسى علم 28 20
الفيوم 25 16
تصل الحرارة في بنى سويف 25 16
المنيا 25 14
تصل الحرارة في أسيوط 26 13
سوهاج 27 15
تصل الحرارة في قنا 27 15
الأقصر 27 15
تصل الحرارة في أسوان 28 17
أدفو 28 17
تصل الحرارة في ابوسمبل 27 18
الوادي الجديد 28 13
تصل الحرارة في شلاتين 30 22
أبو رماد 29 23
تصل الحرارة في حلايب 28 24
راس حدربه 29 23
تفاصيل حالة الطقس اليوم وتفاصيل درجات الحرارةوننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الاربعاء 11-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
حالة الطقس اليوم
ويشهد نهار اليوم الأربعاء طقس لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وعلى جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة على كافة المناطق، فيما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء.
أما عن الظواهر الجوية، فتتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية)، فيما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - الضبعة - السلوم - مطروح).
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع المتر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظاتالعظمى الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 24 16
الإسكندرية 24 16
تصل الحرارة في وادي النطرون 24 17
طنطا 24 17
تصل الحرارة في شبين الكوم 24 17
دمنهور 23 17
تصل الحرارة في بلطيم 24 17
مطروح 21 17
تصل الحرارة في السلوم 20 15
سيوة 22 11
تصل الحرارة في بورسعيد 25 18
دمياط 25 18
تصل الحرارة في الزقازيق 24 17
المنصورة 24 16
تصل الحرارة في الإسماعيلية 25 14
السويس 25 16
تصل الحرارة في العريش 25 14
رفح 25 15
تصل الحرارة في راس سدر 25 16
نخل 24 10
تصل الحرارة في نويبع 26 21
طابا 24 15
تصل الحرارة في كاترين 20 09
الطور 27 18
تصل الحرارة في شرم الشيخ 27 19
الغردقة 27 19
تصل الحرارة في مرسى علم 28 20
الفيوم 25 16
تصل الحرارة في بنى سويف 25 16
المنيا 25 14
تصل الحرارة في أسيوط 26 13
سوهاج 27 15
تصل الحرارة في قنا 27 15
الأقصر 27 15
تصل الحرارة في أسوان 28 17
أدفو 28 17
تصل الحرارة في ابوسمبل 27 18
الوادي الجديد 28 13
تصل الحرارة في شلاتين 30 22
أبو رماد 29 23
تصل الحرارة في حلايب 28 24
راس حدربه 29 23