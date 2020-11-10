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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الطرق الصوفية تحيي ليلة الشيخ خضر الريدي في المنيا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:48 م
الطرق الصوفية
الطرق الصوفية
المنيا ـ على حسين
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على نغمات مدح الرسول الكريم، أحيا الشيخ أحمد الصياد، المنشد المنياوي، ليلة الشيخ خضر الريدي وسط مريديه من أبناء الطرق الصوفية، ويتم تنظيمه كل عام في مثل هذا اليوم، لكنه ألغي العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

واحتفلت الطرق الصوفية بليلة الشيخ خضر وسط العشرات من مؤيديه الذين حضروا إليه لإحياء ليلة من جميع مراكز المحافظة.

بدأ الاحتفال حوالي الساعة السابعة وسبقها تجمع الكثير من الباعة الجائلين والشباب والأطفال وكبار السن في ساحة الإمام وفي انتظار وصول الشيخ الصياد، وتراص الكثير في صفين متقابلين للتكبير والتهليل مع الأناشيد الدينية التي يرددها الشيخ على مسامعهم.

وسادت حالة من السعادة بين المريدين والمشاركين في إحياء الاحتفالية، وظلوا لفترة طويلة لا يتم الاحتفال بها.

يذكر أن الشيخ خضر الريدي أحد أولياء الله الصالحين ويقع مقامه بقرية ريدة التابعة لمركز المنيا بين أضرحة عدد من الأولياء وفي مقدمتهم الشيخ أبو طاقية الريدي صاحب الأربعين مقام.
الطرق الصوفية تحيي ليلة الشيخ خضر الريدي في المنيا
الطرق الصوفية تحيي ليلة الشيخ خضر الريدي في المنيا
الطرق الصوفية تحيي ليلة الشيخ خضر الريدي في المنيا
الطرق الصوفية تحيي ليلة الشيخ خضر الريدي في المنيا

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