إعدام شقيقين قتلا 3 من أسرة واحدة في قنا

قضت محكمة جنايات قنا بإعدام شقيقين شنقا لقتلهما ٣ أخذا بالثأر في قرية الحجيرات بقنا.صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقي وأحمد عبد الحق قورة، بأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسني وعلاء معتمد.وتعود أحداث القضية ليوم ٢٤ يناير ٢٠١٥ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بمصرع مبارك عبده حفني وعبد القادر موسى حفني وموسى علي حفني إثر إصابتهم بطلقات نارية على الطريق الزراعي أمام قرية الحجيرات بقنا.وتبين أن مرتكبي الحادث (عمرو.م.ع) وشقيقه أيمن وابن عمهما (فيصل.ح.ح) حيث تربصوا للمجني عليهم أثناء عودتهم من الزراعات وأطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية أخذا بالثأر.وتمت إحالة المتهمين لمحكمة جنايات قنا، وقررت إعدام الأول والثاني وانقضاء الدعوى على الثالث لوفاته.