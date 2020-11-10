إحالة أوراق 3 متهمين بقتل ربة منزل بقنا للمفتي

قررت محكمة جنايات قنا، إحالة أوراق ٣ متهمين لفضيلة مفتى الجمهورية، لقيامهم بقتل ربة منزل والشروع فى قتل نجلها لسرقتهما.صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى، وأحمد عبد الحى قورة، بأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسني وعلاء معتمد.تعود أحداث القضية ليوم ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بمصرع خيرية عبد الراضى بربرى ٦٠ سنة، وإصابة نجلها يوسف أحمد محمد بطعنات إثر قيام مجهولين بالتسلل لمنزلهم وتفتيشه بهدف السرقة.وكشفت التحريات أن مرتكبى الحادث "هاشم ع ف" ٣٢ سنة، و"حاتم م ا" ٢٨ سنة، و"محمود ح م" من دندرة بقنا، حيث اعتقدوا بوجود قطع أثرية فى منزل المجنى عليها، وقاموا بالتسلل للمنزل وأثناء قيامهم بالتفتيش استيقظت المجنى عليها فانهالوا على رأسها بقطعة خرسانية فقتلوها، ثم شعر بهم نجلها فانهالوا عليه بسكين، ولم يجدوا سوى حلق القتيلة فسرقوه وفروا هاربين.وتمكنت قوات الأمن من ضبطهم وإحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات.