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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سمسم شهاب يطرح أغنيته الجديدة: «وجودك فارق»

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:02 م
سمسم شهاب
سمسم شهاب
محمد مجدي
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طرح الفنان سمسم شهاب فيديو كليب جديدا لأحدث أغنياته بعنوان "وجودك فارق"، من كلمات أحمد غريب، ولحن وتوزيع علاء غنيم، وهندسة صوتية محمد جودة، وإنتاج شريف صلاح، وإخراج حسام المهدي.

وقبل طرحها بساعات، رفع شهاب برومو الأغنية الجديدة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، موجهًا رسالة لجمهوره قال فيها: "منتظر دعمكم، أعلم أني أسبح ضد التيار، لكن راهنت على جمهوري وعلى الفئة المحترمة على أن ما زال الذوق موجودا، إنه الشعب المصري، أعلم أني راهنت على الحصان الكسبان".

كانت آخر أعمال سمسم شهاب "سر المصريين" بمناسبة ثورة 30 يونيو، كلمات محيي حوار، ألحان وتوزيع شريف حمدان، وهى من إنتاج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، كما يقوم الفنان الشاب هذه الفترة باختيار كلمات مجموعة من الأغاني يقوم بطرحها قريبًا.

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