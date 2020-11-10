بايدن: أبلغت فرنسا عزمي على إحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، أن اليمين المتطرف يسعى إلى تقويض نظام الرعاية الصحية الميسرة.وأشار بايدن، وفقا لتصريحات نقلتها قناة العربية، إلى أنه أبلغ فرنسا عزمه إحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".وأضاف بايدن: "جائحة كورونا أثرت على ملايين الأمريكيين"، لافتا أن الرعاية الصحية مسألة حياة أو موت لكثيرين.وكان بايدن أعلن أمس الاثنين، تشكيل مجلس استشاري للتصدي لوباء "كوفيد-19"، الذي يسببه الفيروس.وقال بايدن، في كلمة موجهة إلى الشعب الأمريكي، إن الولايات المتحدة تحتاج إلى عمل قوي لتطويق الوباء، في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات اليومية الناجمة عن "كوفيد 19".