1552 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى تسجيل 17 وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 749 حالة، وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الـ24 ساعة الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 12714 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 96907 حالات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.