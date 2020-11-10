«بوينج» تعلن إلغاءات جديدة لطلبيات شراء الطائرة «737 ماكس»

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية العملاقة "بوينج"، اليوم الثلاثاء، تلقيها المزيد من إخطارات إلغاء طلبيات شراء الطراز بيونج 737 ماكس الموقف تشغيله منذ حوالي عام ونصف.وقالت الشركة في تقريرها الشهري، إنها تلقت إخطار إلغاء طلبيات 12 طائرة من هذا الطراز خلال أكتوبر الماضي ليصل إجمالي عدد الطائرات التي تم إلغاء شرائها منذ بداية الأزمة في مارس 2019 إلى 448 طائرة.وذكرت الشركة أنها للشهر الثاني على التوالي لم تتلق أي طلبيات جديدة، مضيفة أنها سلمت خلال الشهر الماضي 13 طائرة إلى عملائها.كانت سلطات الطيران في العالم قد قررت وقف تشغيل الطائرات من طراز بيونج 737 ماكس في مارس 2019 بعد سقوط طائرتين من الطراز الأول في إندونيسيا في أكتوبر 2018 والثانية في إثيوبيا في مارس 2019، مما أدى إلى مقتل 346 شخصا.في الوقت نفسه تكافح بوينج لمواجهة التداعيات الكارثية لجائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة الطيران في العالم، وبالتالي على مشتريات الطائرات الجديدة.وتأمل بوينج في إلغاء إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية لقرار حظر تحليق طائرات بوينج 737 ماكس قبل نهاية العام الحالي، بعد أن أدخلت الشركة العديد من التحسينات والتعديلات لتعزيز عوامل السلامة والأمان في هذا الطراز.كانت مصادر مطلعة، قد ذكرت أن شركة الطيران الأمريكية ساوث ويست أيرلاينز تجري محادثات متقدمة مع شركة بوينج وشركات تأجير الطائرات لشراء ما يصل إلى 30 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس التي تراجع مشتروها الأصليون عن إتمام الصفقة بعد قرار سلطات الطيران في العالم وقف تشغيل هذا الطراز بسبب حادثي سقوط طائرتين منه قبل أكثر من عام ونصف.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ساوث ويست متعاقدة بالفعل على شراء 249 طائرة من شركة بوينج.من ناحيتها قال ساوث ويست "رغم أنه ليس لدينا الآن معلومات جديدة يمكن تقديمها بشأن خطط تطوير أسطولنا، فإننا نعلن أن ساوث ويست تتعاون حاليا مع بوينج لتجديد طلبيتنا".