السودان يؤكد استعداده لاستقبال قادة الحركات المسلحة وتنفيذ اتفاق السلام

أكد الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، جاهزية واستعداد حكومة السودان لاستقبال قادة الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، وحرصها على تنفيذ بنود الاتفاق على أرض الواقع.وذكر مجلس السيادة الانتقالي بالسودان أن "تاور" التقى في جوبا الدكتور رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان.وقال تاور- في تصريح صحفي عقب اللقاء اليوم الثلاثاء- إنه أطلع النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان على التقدم المحرز في عملية السلام، والذي توج بتوقيع اتفاق السلام الشامل بجوبا في الثالث من أكتوبر الماضي.وأكد حرص السودان على مواصلة الجهود مع "الحركة الشعبية - شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو" ومع "حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور"، بما يحقق السلام والاستقرار، لافتا إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة من حكومة جنوب السودان في هذا الصدد.وأشار "تاور" إلى حرص السودان على أمن واستقرار جنوب السودان ودفع عملية السلام به باعتبار أن الاستقرار في البلدين يمثل قاسما مشتركا لابد من تحقيقه، منوها بأن الشريط الحدودي الذي يربط بين الدولتين يمكن أن يشكل فرصة لتبادل المصالح والمنافع المشتركة لمواطني البلدين.كما تم -خلال اللقاء- تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والخدمية بين البلدين.