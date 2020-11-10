السودان يؤكد التزام الدولة بمعالجة قضايا شرق البلاد

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، التزام الدولة بوضع المعالجات الشاملة لقضايا شرق البلاد، لافتًا إلى أنها قضايا ذات أبعاد سياسية، وأمنية، واجتماعية، وتنموية، وجميعها تلقى الاهتمام الكامل من جميع المؤسسات الرسمية، للحفاظ على وحدة وتماسك السودان.جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء السودان، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء لجنة إجراء مصالحات بين مكونات قبائل شرق البلاد.وقال هاشم عثمان هاشم، الناطق الرسمي باسم اللجنة التنفيذية للإدارة الأهلية: إن اللقاء بحث أهداف وأدوار اللجنة المتمثلة في إجراء المصالحات ما بين مكونات أهل الشرق وتسوية الأوضاع في شرق السودان، من خلال تعزيز النسيج الاجتماعي ونشر روح المحبة والإخاء بين المكونات الاجتماعية للإقليم.وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء أكد دعمه عمل اللجنة، وذلك للوصول للحلول التي تصب في وضع الحلول الجذرية لمعالجة الأوضاع بشرق السودان، وأنهم وبعد الدعم الذي وجدوه من رئيس مجلس الوزراء وكل مؤسسات الدولة، صارت المهمة أيسر بالنسبة لهم.