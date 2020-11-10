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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: أمريكا ستشهد ولاية ثانية لترامب بغض النظر عن الفائز

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:40 م
بومبيو
بومبيو
أبوزيد على
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أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستشهد عملية "انتقالية سلسة" نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب.

يأتي ذلك على الرغم من حسم الديمقراطي جو بايدن سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 لصالحه.

وقال بومبيو: "سيكون هناك انتقال سلس إلى ولاية ثانية لترامب"، موضحًا أن هناك أصواتًا لم يجر إحصاؤها في الانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز".

وجدد بومبيو قوله إن البلاد ستشهد انتقال سلس للسلطة لدونالد ترامب "بغض النظر عن الفائز".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يرفض فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بخسارته للانتخابات، كما تمثل تصريحات بومبيو حالة التوتر في العاصمة واشنطن.

وكان ترامب قد غرد في وقت سابق من اليوم، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": لقد أحرزنا تقدما كبيرا، النتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع المقبل، وستجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، مستخدمًا شعاره الذي اختاره لحملته الانتخابية الأولى.

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