بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 11-11-2020

أسعار البيض والدواجن في الأسواق المصرية

وسجلت سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر ليتراوح سعرها بين 26 إلى 28 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي بين 29 إلى 30 جنيهًا للكرتونة، وسجل اليوم أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" بين 11 إلى 11.25 جنيه.ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انخفضت بورصة أسعار الدواجن بنسبة تتجاوز الـ40%، في حين أن مصر تنتج حوالي مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي.