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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 11-11-2020

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:48 ص
الدواجن
الدواجن
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المصرية، ويعرض «الدستور» تقرير عن كافة أسعار وأنواع الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020، حيث تعد الدواجن هي لحوم بيضاء لها سوق كبير، وتكون بديلة عن اللحوم الحمراء، وتتباين أسعارها بشكل يومي وفقًا لأسعار السوق المصري، ومتغيرات الاقتصاد المحلي، خصوصًا أن الأسعار اليومية متغيرة على حسب الصعود والهبوط.

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 11-11-2020

بلغت سعر كيلو الفراخ البلدي حوالي بين 36 إلى 36.50 جنيه للكيلو، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 21 إلى 21.50 جنيه للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و15.25 جنيهًا للكيلو، ويتراوح كيلو لحم الفراخ الساسو بين 28 جنيه إلي 28.50 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5.50 إلى 5.75 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" بين 3 و3.25 جنيه، وسجل الكتكوت البلدي سعر 3 إلى 3.25 جنيه، فيما وصل سعر كتكوت البط الفرنساوي بين 4.50 جنيه إلى 5 جنيهات. 

أسعار البيض والدواجن في الأسواق المصرية 

وسجلت سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر ليتراوح سعرها بين 26 إلى 28 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي بين 29 إلى 30 جنيهًا للكرتونة، وسجل اليوم أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" بين 11 إلى 11.25 جنيه.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انخفضت بورصة أسعار الدواجن بنسبة تتجاوز الـ40%، في حين أن مصر تنتج حوالي مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي.

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