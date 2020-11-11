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فن

تفاصيل الموسم الثانى من مسلسل «ما وراء الطبيعة»

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:21 ص
ما وراء الطبيعة
ما وراء الطبيعة
محمد مجدي
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حقق مسلسل "ما وراء الطبيعة" نجاح كبير بعد عرضه بأيام قليلة على موقع "نتفلكس" الشهير، ليكون أول عمل أصلي للشركة في الدراما المصرية.

تفاصيل الموسم الثاني من مسلسل "ما وراء الطبيعة"

ومع تحقيق العمل النجاح الكبير خلال أيام عرضه الأولى، دخل صناع العمل في التحضيرات الأولية للموسم الثاني من العمل، والتي ستكون خلال العام المقبل، حيث ستحتوي على الرواية الثانية لكاتب السلسلة الراحل أحمد خالد توفيق.

ومن المنتظر أن يتوفى بطل الشخصية رفعت إسماعيل والتي يجسد شخصيتها أحمد أمين خلال المواسم المقبلة، إلا أنه سيعود بشكل مختلف من خلال السلاسل التي قام بكتابتها الراحل في رواياته.

وتدور أحداث المسلسل رحلة الشك التي يمر بها د.رفعت إسماعيل، الذي يبلغ من العمر أربعين عاما، أصلع نحيف، عنيد متهكم ومغامر، ضعيف الجسد يعانى من عدة أمراض متنوعة، ويدخن بشراهة كقاطرة فحم، حين ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التى آمن بها طوال حياته.

يُعرض المسلسل مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم، ويتوفر الدبلجة إلى أكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

المسلسل من بطولة أحمد أمين، ماجي ماكيلوب تقوم بدورها رزان جمّال، هويدا تقوم بدورها آية سماحة، رئيفة تقوم بدورها سماء إبراهيم، شيراز تقوم بدورها ريم عبدالقادر، لوسيفر يقوم بدوره كريم الحكيم، رضا يقوم بدوره رشدي الشامي، مدحت يقوم بدوره خالد إبراهيم.

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