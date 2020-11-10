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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تونس: 2047 إجمالي إصابات كورونا في المدارس

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:06 م
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزارة التربية التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) بالوسط المدرسي بلغ 2047 حالة منذ 15 سبتمبر الماضي.

وأضافت الوزارة- في بيان حول الحالة الوبائية في المؤسسات التربوية- أن نسبة الإصابات بالوسط المدرسي تقدر بحوالي 082ر0 بالمائة، وتتوزع بين 538 إصابة في صفوف التلاميذ، و954 حالة بين المدرسين، و188 إصابة بين الكوادر الإدارية والعاملين، بالإضافة إلى تسجيل 52 حالة بين العمال.

وأوضح البيان أن الإصابات بفيروس "كورونا" المسجلة طالت 996 مؤسسة تربوية أي بنسبة 29ر16 بالمائة من إجمالي المؤسسات.

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