تستمر عمليات البحث حول خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا، من قبل المواطنين الذين يملكون سيارات، عبر المنصات الإلكترونية، لمعرفة المخالفات التي جاءت على سياراتهم بمختلف أنواعها، من جهتها وفرت الحكومة المصرية العديد من الخدمات إلكترونيا تسهيلا على المواطنين ومنعا للتكدس والازدحام ولمواجهة أزمة كورونا المستجد، وذلك من خلال رخصة القيادة فقط، كما يمكن الحصول على براءة ذمة أو شهادة مخالفات، و يتم السداد عن طريق أي وسيلة دفع أو البريد المصري ومعرفة ذلك عبر الشبكة العنكبوتية"الأنترنت".

بوابة الحكومة المصرية حتى الآن تقدم 70 خدمة إلكترونية من بينها الخدمات المرورية، كما أن هناك إمكانية تقديم التظلم علي المخالفات دون الذهاب إلى مقر النيابة، وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة، و ذلك من خلال استعمال بطاقة الرقم القومي ورقم رخصة السيارة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا

يمكن للمواطن الدخول عبر رابط بوابة الحكومة المصرية، لمعرفة المخالفات المرورية إلكترونيا من هنا.





ويدخل المواطن الرقم القومي والبيانات الموجودة على البطاقة من العنوان، ثم رقم لوحة السيارة، ثم يقوم المواطن باختيار خانة خدمات المرور الإلكترونية، ثم اختيار أرقام وحروف أو أرقام فقط وفقا لمتطلباته، وكتابة رقم الرخصة الخاص به، واختبار نوع المخالفة مخالفة سيارة، أو مخالفة رخص، وسيظهر على الفور عدد المخالفات الخاصة بسيارته وتاريخها.

كيفية سداد قيمة المخالفات المرورية إلكترونيا

ثلاثة طرق يمكن لأصحاب السيارات دفع المخالفات المروروية من خلالها وهي: مكاتب الهيئة العامة للبريد بكل محافظات الجمهورية، أو من خلال ماكينات فوري المنتشرة بكافة المحافظات أو السداد من خلال كارت الدفع البنكي من خلال "فيزا" في جميع البنوك دون الذهاب إلى الإدارة العامة للمرور.

يشار إلى أن وزارة الداخلية، نشرت مقطع فيديو مصور عبر موقعها الرسمي الخاص بالاستعلام عن المخالفات المرورية، يشرح بطريقة مبسطة للمواطنين كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة الحكومة المصرية لمن لا يستطيع تنفيذ الخطوات.