رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:20 ص
بوابة الحكومة المصرية
بوابة الحكومة المصرية
نعمات مدحت
طباعة

تستمر عمليات البحث حول خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا، من قبل المواطنين الذين يملكون سيارات، عبر المنصات الإلكترونية، لمعرفة المخالفات التي جاءت على سياراتهم بمختلف أنواعها،  من جهتها وفرت الحكومة المصرية العديد من الخدمات إلكترونيا تسهيلا على المواطنين ومنعا للتكدس والازدحام ولمواجهة أزمة كورونا المستجد، وذلك من خلال رخصة القيادة فقط، كما يمكن الحصول على براءة ذمة أو شهادة مخالفات، و يتم السداد عن طريق أي وسيلة دفع أو البريد المصري ومعرفة ذلك عبر الشبكة العنكبوتية"الأنترنت".

بوابة الحكومة المصرية حتى الآن تقدم 70 خدمة إلكترونية من بينها الخدمات المرورية، كما أن هناك إمكانية تقديم التظلم علي المخالفات دون الذهاب إلى مقر النيابة، وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة، و ذلك من خلال استعمال بطاقة الرقم القومي ورقم رخصة السيارة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا

يمكن للمواطن الدخول عبر رابط بوابة الحكومة المصرية، لمعرفة المخالفات المرورية إلكترونيا من هنا.


ويدخل المواطن الرقم القومي والبيانات الموجودة على البطاقة من العنوان، ثم رقم لوحة السيارة، ثم يقوم المواطن باختيار خانة خدمات المرور الإلكترونية، ثم اختيار أرقام وحروف أو أرقام فقط وفقا لمتطلباته، وكتابة رقم الرخصة الخاص به، واختبار نوع المخالفة  مخالفة سيارة، أو مخالفة رخص، وسيظهر على الفور عدد المخالفات الخاصة بسيارته وتاريخها.

كيفية سداد قيمة المخالفات المرورية إلكترونيا

ثلاثة طرق يمكن لأصحاب السيارات دفع المخالفات المروروية من خلالها وهي: مكاتب الهيئة العامة للبريد بكل محافظات الجمهورية، أو من خلال ماكينات فوري المنتشرة بكافة المحافظات أو السداد من خلال كارت الدفع البنكي من خلال "فيزا" في جميع البنوك دون الذهاب إلى الإدارة العامة للمرور.

 يشار إلى أن وزارة الداخلية، نشرت مقطع فيديو مصور عبر موقعها الرسمي الخاص بالاستعلام عن المخالفات المرورية، يشرح بطريقة مبسطة للمواطنين كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة الحكومة المصرية لمن لا يستطيع تنفيذ الخطوات.

اقرأ ايضا:

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بومبيو: أمريكا ستشهد ولاية ثانية لترامب بغض النظر عن الفائز

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

بسبب حادث سير.. مصرع مرشح مستقبل وطن فى حادث بالدقهلية

أسعار الذهب فى مصر.. سعر عيار 21 اليوم الثلاثاء 10-11-2020

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع فعاليات حملة مكافحة الطفيليات المعوية بالمدارس

image description

مؤتمر الدورة الودية الدولية للمنتخبات

image description

التسوق بالكمامات: «قرّب قرّب يا بيه»

image description

«التمريض» و«الحاسبات» و«التربية» تحصد كأس التميز البيئي من جامعة أسيوط

image description

44 مليون جنيه تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة البرج بدمياط

الأكثر قراءة

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

إصابة عدد من العمال في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالعاشر (صور)

مصرع مواطن وإصابة 18 في انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 11-11-2020

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 11-11-2020

«بوينج» تعلن إلغاءات جديدة لطلبيات شراء الطائرة «737 ماكس»

فيلم «مصر بعيوننا» رؤية جديدة لشباب إعلام عين شمس للمستقبل

أيام زمان

نيازى مصطفى.. أجّر قردًا بـ800 جنيه فى اليوم من السيرك

نيازي مصطفى.. كوكا تركت العالمية من أجله وهذه تفاصيل أزماته

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

أسباب اعتذار محمود التهامى عن «الليلة المحمدية فى صحبة الهادى الأمين»

سعد الدين وهبة: هناك شخصيات تفرض نفسها علىّ فى المسرحية

الخميس.. عودة «زهرة اللوتس» على مسرح متروبول

شارع ومواقف وقراءة.. دوّامة سعد الدين وهبة مع وحي الكتابة