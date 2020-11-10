15 وفاة و1424 إصابة جديدة بكورونا في تونس
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:08 م
أ ش أطباعة
أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2006 حالات.
وأضافت الوزارة- في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1424 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 72 ألفًا و993 مصابًا.
وأضافت الوزارة- في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1424 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 72 ألفًا و993 مصابًا.