15 وفاة و1424 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2006 حالات.وأضافت الوزارة- في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1424 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 72 ألفًا و993 مصابًا.