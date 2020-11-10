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محافظات

ضبط 2 طن سكر مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء في كفر الشيخ

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:45 م
سكر مدعم
سكر مدعم
عمرو الشامي
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شنت مديرية التموين بكفر الشيخ بتوجيهات المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم، حملات تموينية موسعة على الأسواق والمحلات ومخازن الجملة ومختلف الأنشطة التجارية، لتحقيق الانضباط والالتزام بالأسعار والتأكد من توافر كافة السلع التموينية المدعمة بالمنافذ لدى التجار التموينين.

ونجحت الحملات في ضبط «ع.ع.ع» صاحب محل بدالة تموينية، بمدينة برج البرلس، لتجميعه سلع تموينية بقيمة 35167 جنيها، بعد عمل جرد لكميات السلع التموينية بالمحل ومطابقة مبيعات التاجر، وعثر بحوزته على 1700 كيلو سكر مدعم و800 كيس مكرونة و324 علبة سمنة و500 كيلو أرز مدعم و96 زجاجة زيت تمويني مدعم و170 كيلو دقيق مدعم.

كما تمكنت الحملة من ضبط «ص.م.أ» صاحبة محل بدالة تموينية، بمدينة برج البرلس، لقيامها بالصرف الوهمي للبطاقات التموينية، لكمية من المقررات التموينية بقيمة 11729 جنيه، وكذلك تجميعها سلع تموينية بقيمة 9917 جنيه، لبيعها في السوق السوداء، وضبط بحوزتها 660 كيلو سكر تمويني مدعم، و170 كيلو دقيق مدعم، و160 كيس مكرونة، و144 قطعة صابون، و84 زجاجة زيت تمويني مدعم، و36 زجاجة خل.

وتحرر المحضرين اللازمين بالواقعتين برقمي (2125،2124) لسنة 2020 جنح أمن دولة مركز البرلس، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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