«رفض أولاده إقامته معهم».. التضامن تنقذ مسنًا بلا مأوى في بورسعيد

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى، بإنقاذ 5 مسنين بلا مأوى في السويس وبورسعيد.وأكدت الوزارة، أنه تبين للفريق أن المواطن (أ.ح 65 عامًا) يقيم بصفة دائمة بجوار مدرسة قاسم أمين بالأربعين بمحافظة بورسعيد، حيث يرفض أولاده إقامته معهم، وقام الفريق باتخاذ اللازم ونقله لدار "أمي وأبي" لرعاية الكبار بلا مأوي.كما قام الفريق أيضا بإنقاذ المواطن (ع.ز 58 عاما) كان مقيما بحديقة الخالدين بالسويس بسبب مشكلات اقتصادية أدت إلى عدم قدرته على دفع الإيجار وتم عمل فحص طبي لضمان خلوه من الأمراض ونقله لدار "أمي وأبي".وأضافت أن الفريق أنقذ أيضا المواطن (ا.إ 72 عاما) تم العثور عليه أثناء البحث الميداني بميدان الأربعين، وتبين أنه مقيم بالشارع بعد وفاة شقيقته وليس له مأوى، وتم إلحاقه بدار "أمي وأبي"، كما قام الفريق أثناء بحثه في حي شرق ببورسعيد بالعثور على المواطن (ش.م 72 عاما)، حيث كان مقيما بحديقة السلام لعدم وجود مأوى له وتم إلحاقه بدار "حياة كريمة" ببورسعيد.وأنقذ الفريق أيضا المواطن (و.ل 39 عاما) كان مقيما ببورفؤاد ودائم التواجد بالشارع بسبب ضربه من والده وهروبه المستمر وتم التوجه لمستشفى النفسية والعصبية، ثم التوجه لمستشفى الزهور لعمل فحوصات طبية، وذلك بالتنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وتم إيداعه بدار "رسالة قد الحياة" ببورسعيد.وفي ذات الإطار، أنقذ الفريق 10 أطفال بلا مأوى في السويس وبورسعيد وتم ايداعهم في دور الرعاية بالمحافظتين.