مصرع مسن صدمه قطار فى البحيرة

لقي شخص بالعقد السابع من العمر مصرعه، اليوم، نتيجة اصطدام قطار ركاب به أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بقرية غربال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى دمنهور التعليمي، يفيد بوصول"فهمى.م.ف" 66 عامًا جثة هامدة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث عبور مشاة بمدينة دمنهور على مزلقان قطار "دسوق - دمنهور"، بقرية غربال التابعة لمركز دمنهور.وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ استخراج التصريح بدفن الجثة.