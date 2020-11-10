تدريب أعضاء الجودة بالإدارات التعليمية في أسوان

شهد حامد الشريف مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم، بقاعة التطوير بمدرسة عبد الحميد عبد الغفور الإعدادية بنات بإدارة أسوان التعليمية، فعاليات تنفيذ الخطة التدريبية للجودة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور السيد الفيومي وكيل الوزارة.وتستهدف الخطة التدريبية للجودة أعضاء الجودة بالإدارات التعليمية ومنسقي المدارس المتقدمة للاعتماد للعام الدراسي 2020- 2021 للتعرف على نظام التقدم الإلكتروني للاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي.من جانبها، أكدت جمالات الراوي مدير إدارة قياس الجودة، أن هذه التدريبات تأتي في إطار تعليمات الإدارة المركزية للتطوير والجودة، ويتم تنفيذها بالإدارات التعليمية الخمس خلال الفترة من8 حتى 12 نوفمبر، وأجرى التدريب اليوم رشدي موسى عضو بإدارة الجودة بالمديرية.