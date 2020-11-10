البحرين: تقدمنا بطلب للحصول على مليون لقاح كورونا منذ أغسطس الماضي

أكد المقدم طبيب مناف القحطاني، استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس (كورونا) بالبحرين، أن المملكة تقدمت بطلب للحصول على أكثر من مليون جرعة لقاح منذ أغسطس الماضي، من شركات أمريكية وألمانية وبريطانية وصينية.وقال القحطاني- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الثلاثاء- إنه فور اعتماد اللقاحات من قبل الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية والمنظمات الصحية الدولية، ستكون البحرين من أولى الدول التي ستوفر اللقاح، حيث تم وضع خطط من قبل الجهات المعنية لإعطاء اللقاح للمواطنين والمقيمين بكل سهولة ويسر ووفق أفضل الممارسات الصحية العالمية في هذا المجال.وأشار إلى أن التواصل مستمر مع بقية الشركات المنتجة للقاحات المحتملة لفيروس كورونا، منوها بأن البحرين منذ بداية ظهور الوباء عالميًا سخّرت الإمكانيات والموارد كافة للتصدي له بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.