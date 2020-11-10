الليلة.. صابر الرباعي يختتم مهرجان الموسيقى بـ27 أغنية

يختتم المطرب التونسي صابر الرباعي في العاشرة من مساء اليوم فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر.ويقدم الرباعي خلال الحفل 27 أغنية، حيث يفتتح الحفل بأغنية "يا أغلى" ثم يقدم بعدها أغانى "يا عسل، طول حياتي، شارع الغرام، على نار، عزة نفسي، ياللي شارينا، بلغ اعتذاري، يا دولة"، إضافة إلى "مزيانة، أجمل نساء الدنيا، كتاب المجروحين، عز الحبايب، ياللي جمالك، ضاقت بيك، ع الطاير، عمري الجديد، سيدي منصور، برشا برشا، اتحدى العالم، الوداع، احضنوا الأيام، يا أهل الهوى، على عيني يا حبة عيني، ليل ياليالي، وعلمني أحبك".