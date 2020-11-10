«الزينة.. سيرة وجع».. رواية جديدة لمحمد الباز عن دار بتانة

صدر حديثًا عن دار بتانة رواية "الزينة.. سيرة وجع" للدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، والغلاف للفنان حسين جبيل.الرواية هى الأولى للدكتور محمد الباز بعد الكثير من الكتب ومنها كتابة «التركة الملعونة.. كتاب الأسرار» الذي يكشف فيه تفاصيل أزمة الإعلام منذ بدايتها، واضعًا يده على مواطن الخلل والإجراءات الممكنة للعلاج، وأيضًا كتاب "هيكل.. المذكرات المخفية.. السيرة الذاتية لساحر الصحافة العربية"، وأيضًا رهبان وقتلة، والعقرب السام، والعديد من الإصدارات التي أثرت المكتبة العربية.