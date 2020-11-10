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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

المنشآت السياحية تجدد تحذيراتها بالالتزام بالإجراءات الوقائية من كورونا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:57 م
عادل المصرى
عادل المصرى
رامى حسين
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جددت غرفة المنشٱت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصرى رئيس الغرفة، مناشدتها أعضائها بالجمعية العمومية ضرورة الاستمرار والالتزام بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة، والسياحة والآثار، حفاظًا على المواطنين وسمعة المقصد السياحى بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقالت الغرفة فى منشور دورى أصدرته، اليوم الثلاثاء، إنه نظرًا لما تعانيه الشعوب من تزايد الأعداد المصابة من هذا الفيروس اللعين، فقد طالبت وزارة السياحة بضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد استعدادًا لبدء الموسم السياحى الشتوى، تحسبًا لاندلاع الموجة الثانية من جائحة كورونا خاصة مع حدوث هذه الموجة فى بلدان أخرى كثيرة.

وأشارت الغرفة إلى أن وزارة السياحة وجهت فى الكتاب الذى تلقته الغرفة، بالتنبيه على المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكدت وزارة السياحة، أنها ستقوم من جانبها بمواصلة أعمال المتابعة والتفتيش والرقابة على المنشآت والمطاعم السياحية، وأن لجانها التفتيشية رصدت ملاحظات على 55 منشأة سياحية لعدم التزامها بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة من وزارة السياحة، وجارٍ التحقيق فيها حاليا.

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