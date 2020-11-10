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مصر

الإحصاء: ارتفاع التضخم الشهرى لأعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:57 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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قال مينا نصحى، باحث إحصائى بإدارة الأرقام القياسية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الارتفاع الأخير لمعدل التضخم الشهرى هو الأعلى منذ نوفمبر 2018، أى منذ ما يقارب العامين، بعدما سجل 2.3% خلال شهر أكتوبر الماضى، مقابل صفر% خلال الشهر السابق عليه من نفس العام، بينما كان قد سجل 2.8% خلال أكتوبر 2018، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة موسمية ومؤقتة تحدث فى أكتوبر من كل عام، نظرًا لتزامنها مع بداية العام الدراسى وما يتربط به من مصروفات دراسية ومجموعات تقوية وأدوات كتابة وزى مدرسى، بالإضافة إلى التغيرات المناخية المصاحبة لتغيير العروات الزراعية ما يترتب عليه نقص المعروض من بعض السلع ومن ثم ارتفاع أسعارها.

وأوضح مسئول الإحصاء، فى تصريح لـ"الدستور"، أن أسعار الخدمات التعليمية سجلت ارتفاعًا كبيرًا قاربت نسبته الـ30% خلال شهر أكتوبر الماضى، كما ارتفعت أسعار قسم الطعام والشراب بنسبة 7% تأثرًا بارتفاع بعض أصناف السلع الغذائية خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الماضى، وأبرزها ارتفاع الطماطم بنسبة 20.4%، الفلفل 12.3%، اللحوم 2.9%، بينما تراجعت فى المقابل أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها والأسماك.

وأضاف أنه من المتوقع تلاشى آثار الارتفاع الأخير فى معدل التضخم الشهرى والعودة إلى المستويات الطبيعية بنهاية العام الحالى 2020 فى حالة عدم حدوث أى طارئ قد يحرك الأسعار مجددًا، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية ترجح ألا يزيد معدل التضخم العام بنهاية 2020 عن 6% مقارنة بـ9.2% العام الماضى، حيث سجل المعدل لأول 10 أشهر مجتمعة خلال عام 2020 انخفاضا إلى حدود 4.9% مقابل 9.4% خلال الأشهر المناظرة من العام السابق.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لـ109.9 نقطة لشهر أكتوبر 2020، ليسجل معدل التضخم الشهرى ارتفاعًا قدره 2.3% عن شهر سبتمبر 2020، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.6% لشهر أكتوبر 2020 مقابل 2.4% لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع جهاز الإحصاء أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 56.6%، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 20.1%، مجموعة التعليم العالي بنسبة 13.2، مجموعة التعليم بعد الثانوي العام والفني بنسبة 12.3%، مجموعة الخضروات بنسبة 7%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.2%، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -7.9%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.4%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.4%.

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