السعودية تؤكد استمرار التعاون مع العراق لمواجهة الإرهاب

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن مباحثات الأيام الماضية مع الجانب العراقي أثمرت عن نتائج إيجابية.وقال وزير الخارجية السعودي، في بيان مشترك مع العراق، إن التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة الإرهاب والتطرف مستمر، لافتا إلى أنه سيتم تدشين وفتح منفذ عرعر بعد 7 أيام.وأضاف: "التنسيق الثنائي في مجال الطاقة أمر ضروري وحيوي"، مؤكدا مواصلة العمل على تحقيق وتعزيز مصالح الشعبين.وكان قد وصل وفد سعودي دبلوماسي إلى العراق، السبت الماضي، للاجتماع مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في خطوة تمهيدية لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للعراق.