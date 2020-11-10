نيازي مصطفى.. كوكا تركت العالمية من أجله وهذه تفاصيل أزماته

أزمة مصنع الزوجات

مواقف لنيازي مصطفى

اكتشف نجمات ونجوم للسينما

في 19 أكتوبر 1986 وفي ظروف غامضة ومثيرة وجد المخرج الشهير نيازي مصطفى مقتولًا في يوم تصوير المشهد الأخير من فيلم القرداتي بطولة فاروق الفيشاوي.طبقًا للتحقيقات التي أجرتها النيابة، كان طباخه أول من اكتشف مقتله وذكر في أقواله أنه قُتل داخل غرفة نومه، وكان مكبل اليدين من الخلف بكرافتة، واستخدمت شفرة حادة في قطع شرايين يده، وكمم الجاني فمه بقطعة من القماش حتى لا يصدر صوتًا وانتهى التحقيق إلى تقييد الجريمة ضد مجهول بعد أن تطرقت لسلسلة من الخلافات السياسية والفنية والعائلية والعلاقات النسائية، لكن دون فائدة.وفشلت النيابة في الوصول إلى الجاني نتيجة كثرة البصمات التي كانت موجودة في شقة المجنى عليه بعد مقتله، ونقل جثمانه من مكانه قبل وصول جهات التحقيق، ما أضاع معالم الجثمان على الأرض، وأثار مقتله عاصفة من الجدل حينها لتقيّد القضية ضد مجهول.ولد نيازي مصطفى في مدينة أسيوط لأب سوداني وأم تركية، أكمل دراسته الجامعية في ألمانيا والتحق هناك بمعهد الفيلم الألماني، ثم عاد إلى مصر ليعمل مونتيرًا في ستوديو مصر، ثم عمل كمساعد مخرج في البداية مع الفنان يوسف وهبي، ثم ما لبث فيما بعد أن تولى مهمة الإخراج. وكان أول فيلم له في 1937 وهو «سلامة في خير»، بطولة نجيب الريحاني، وعمل كذلك حينها في تصوير ومونتاج العمل، وساهم في كتابة السيناريو، النجاح الكبير الذي حققه الفيلم دفع نجيب الريحاني إلى التراجع عن قراره بـ«تطليق السينما» واعتزالها في عام 1939، اجتمع نيازي مع الريحاني مجددًا في فيلم «سي عمر»، إلا أن الخلاف دب بينهما بسبب تدخل الأخير في السيناريو، ما عطل التصوير لعام ونصف العام، حتى تم عرضه في 6 يناير 1941، واكتفى المخرج الراحل بتصوير النصف الأول منه في 1941.أخرج مصطفى فيلم «مصنع الزوجات»، الذي تبنى خلاله قضية تحرير المرأة، ما تسبب في تعرضه لحملات صحفية شرسة حينها، و«مظاهرات نسائية تُهاجمه بتهمة التحريض على تحرير المرأة ودعوته لها لممارسة حقوقها السياسية»، كما دخل في مشكلات مع الرقابة، كانت تلك المواهب عاملا كبيرا لجذب المنتجين والنجوم إليه، فقد أصبح الحصان الرابح في عالم الإخراج، وأخرج أهم الأعمال الفنية التي اعتبرت من أشهر العلامات الفنية في تطور وتميز الفن المصري، منها "سي عمر"، و"عنتر بن شداد"، و"أبوحديد"، و"رصيف نمرة 5"، و"سر طاقية الإخفاء"، و"مصنع الزوجات"، و"ست الحسن"، و"أفراح"، وقمر 14 وغيرها من الأفلام الناجح، حتى كان آخر أفلامه فيلم "القرداتي" الذي رحل قبل أن يراه في دور العرض السينمائية.تقول رجاء الجداوي في حوار مع مجلة الشبكة اللبنانية، "في مرة دعاني المخرج الشهير نيازي مصطفى للقاء معه، وروى لي قصة كان يعدها للإخراج وكانت بطلة القصة عارضة أزياء، وسألني بعد أن سمعت القصة من ترشحين لهذا الدور فانفجرت بالبكاء، وسارع المنتج خليل دياب يقول لي إن نيازي اختارني مستشارة له أعلم الممثلة التي ستقوم بالدور كيف تتصرف، وقبلت دور عارضة أزياء في الفيلم كضيفة، وفي الاستوديو قالوا لي سيعطيك رشدي أباظة ورقة، فتلقين عليها نظرة وتقولين له (بكره نتقابل)، بهذه الصورة يتصورون عارضة الأزياء، وقد رفضت طبعًا".اكتشف نيازي مصطفى العديد من الوجوه الجديدة منها هدى شمس الدين واسمها الحقيقي أليس وأشركها في أفلامه بالرقص والتمثيل في عدة أفلام مثل «عدو المجتمع، الأب، حلال عليك، عشرة بلدي، بيني وبينك، من رضي بقليله، صاحب الجلالة، فطومة، بنت العمدة، آخر جنان، شهيدة الحب الإلهى، إسماعيل يس فى السجن، الضوء الخافت، العتبة الخضراء، قلوب حائرة، تار بايت، كابتن مصر، المقدر والمكتوب، مجلس الإدارة، مكتب الغرام، بنت العمدة، نص الليل، مبروك عليكى، فتنة».تزوج من الفنانة كوكا التي كانت مساعدته وزميلته في قسم المونتاج باستوديو مصر التي اشتهرت بأدوار الفتاة البدوية، فقد نشأت بينهما قصة حب تزوجا رفضت خلالها كوكا أن ترتبط بمخرجين أجانب وفضلت العودة لنيازي على العمل في السينما الأمريكية، لكن لم يكتب لهما الإنجاب، حينها قرر نيازي مصطفى إعادة إخراج فيلم "عنترة بن شداد" لتقوم ببطولته كوكا مع الممثل القدير فريد شوقي، كما تزوج من الراقصة نعمت مختار، ثم انفصل عنها ورجع إلى كوكا بعد علمه بأنها مصابة بالسرطان.حصل نيازي مصطفى على العديد من الجوائز، كان منها تكريم الدولة له في عيد العلم عام 1965، وحصل على الشهادة الذهبية من «الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما» في 1976، وكرمه المركز الكاثوليكي عن مجمل أعماله في عام 1977، ونال جائزة الريادة من «الجمعية المصرية لفن السينما» في 1986.