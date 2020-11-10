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مصر

«الزراعة»: زراعة القمح على المصاطب يوفر 50% من زمن الري

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:40 م
القمح
القمح
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور صلاح عبدالحميد، رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة، إن زراعة القمح على المصاطب يوفر ٢٥٪ من التقاوي، ومن ٢٠ إلى ٢٥٪ من مياه الري، والتي سيتم توفيرها لمشروع المليون فدان، موضحا أن هذه الزراعة توفر السولار وزمن الري بنسبة ٥٠٪.

وأضاف "عبدالحميد" لـ"الدستور"، أن التوقيتات المناسبة لزراعات القمح فى الوجه القبلي ١٥ نوفمبر، وفي الوجه البحري في التوقيت من ١٥ إلى ٣٠ نوفمبر، حيث إن الزراعة المبكرة تواجه مشاكل انتشار الحشائش والصقيع ونقص عدد الحبوب في السنابل وضمور هذه السنابل، ويؤثر قلة عدد السنابل على ٦٥٪ من المحصول، كذلك تؤثر عملية تأخر الزراعة شهر ديسمبر إلى تعرض المحصول لرياح الخماسين.

وأشار رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، إلى ضرورة الري كل ١٨ أو ٢٠ يوما، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية سيكون لها تأثير على محصول القمح ولابد من اختيار الأصناف المقاومة للأمراض، حيث إن أمراض الصدأ تأتي عن طريق الجو، وكذلك هناك تحذيرات من رقاد القمح والتي تخفض الإنتاج بنسبة ٥٠٪، في الوقت الذي تحتاج فيه مصر إلى كل حبة قمح، حيث تستهلك مصر ١٨٠ كيلو للفرد سنويا وهو أعلى معدل استهلاك في العالم.

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