محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بطنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، أعمال الرصف والتطوير بشوارع مدينة طنطا، وطريق عدلي منصور المؤدي لمجمع المواقف بسبرباي، كما تفقدا أعمال التدبيس التي تتم على جانبي الطريق للحفاظ عليه من الانحدار.ثم توجه المحافظ ونائبه إلى شارع الإسكندرية، واستمعا إلى شرح وافٍ للأعمال التي تتم على ٣ مراحل، حيث مازالت أعمال الكشط مستمرة وتبدأ الأسبوع المقبل أعمال وضع السن.واستُكمِلَت الجولة بتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة وشارع السكة الجديدة المؤدى إلى مسجد سيدي أحمد البدوي، وطلب المحافظ من نائبه عدم استلام أعمال البازلت التي تمت بميدان السكة الحديد إلا بعد تعديل الانحدارات الموجودة ورفع البلاط المكسور وتركيب غيره بشكل سليم.وفي نهاية الجولة، استمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لطلبات أصحاب المحلات الموجودة على جانبي شارع السكة الجديدة وشرح لهم مدى الاستفادة التي ستعود عليهم جراء عملية التطوير وطمأنهم أنه لا مساس بمصدر رزقهم.