الأحد.. «هن» تناقش كتابي صائد الفئران وحكايات الكلب والقطة

تنظم دار "هن" elles للنشر والتوزيع حفلي توقيع كتابي "حكايات الكل والقطة" للكاتب التشيكي يوسف تشابيك وترجمة الدكتورة إيمان إسماعيل، وكتاب "صائد الفئران" فيكتور ديك من الأدب التشيكى أيضًا، ترجمة الدكتورة بثينة أبوبكر، وذلك في السادسة من مساء الأحد المقبل بمقر الدار.ويحضر حفل التوقيع مجموعة من المثقفين والشعراء والأدباء من وسط الثقافي مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا التي اجتاحت العالم وراح ضحيتها الآلاف حول العالم.يشار إلى أن الكتابين يتحدثان عن الفئران والقطط وأنواعه، وتعتبر من الكتب الشيقة التي يستمتع بها الأطفال.