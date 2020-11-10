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محافظات

«تعليم المنيا» يعقد اجتماعًا لتطبيق إجراءات كورونا بالمدارس

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:36 م
تعليم المنيا
تعليم المنيا
المنيا ـ على حسين
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عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، اجتماعا برئاسة الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية، لبحث تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة ومكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ناقش الإجماع الذي حضره محمد أبو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية ومحمد محمود مدير إدارة التعليم الابتدائي ومديري التعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية التسع تطهير وتعقيم المدارس لمواجهة انتشار الفيروس تحسبا لموجة ثانية من الجائحة وتوعية العاملين بالمدارس والطلاب بأهمية ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي حفاظا على الصحة العامة والشخصية.

كما شهد وكيل المديرية ندوة عن التثقيف الصحي بعنوان (كورونا بين الوقاية والعلاج) تم تنظيمها بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم (توجيه عام التربية الاجتماعية قسم البرامج والمشروعات)، ومديرية الصحة والسكان بالمنيا، وحاضر فيها الدكتور محمد أحمد محمود مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة، وتناول خلالها الإجراءات المتبعة مع الحالات التي يشتبه في إصابتها بالمرض وعزلها لحين ظهور نتيجة التحاليل، مؤكدا أهمية رفع الوعي الصحي بين المواطنين، وشرح الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، في إطار خطة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة، لمكافحة العدوى الناشئة عن الأمراض التنفسية المعدية وفيروس كورونا المستجد، وغيرها من الأمراض المعدية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للتعامل مع المرض، مع الالتزام بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

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