يسأل العديد من المواطنين عن موعد الدفعة الرابعة آخر أخبار وزارة القوى العاملة عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة، من العاملين بالدولة الذين حصلوا عليها على مدار الثلاثة شهور الماضية والتي بلغت 1500 جنيه مقسمة على الشهور بواقع 500 جنيه كل شهر، لمواجهة أزمة كورونا المستجد والتي أدت إلى تدهور الأحوال الاقتصادية في العالم، وبالتحديد على العمال الذين لا يوجد لديهم دخل ثابت ويعمولن باليوم لتبية احتياجاتهم اليومية، والتي يطلق عليهم"العمالة الغير منتظة".

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

منحة الـ500 جنيه قرر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، صرفها إلى نهاية العام الجاري 2020 تخفيفا على المواطنين الذين وقع عليهم الضرر خلال الأزمة، ولإعانتهم على المتطلبات اليومية، والتي كان من المفترض أن يتم صرفها بداية شهر أكتوبر، ولكن ما زالت عمليات فحص الطلبات المقدمة لوزارة القوى العاملة مستمرة في تحديد المستحقين للمنحة إلى أن قررت الوزارة في تصريحات رسمية لها أن موعد الصرف سيكون يوم 16 نوفمبر الجاري على دفعات.

يوم 16 نوفمبر سيتم إرسال رسائل نصية عبر الهاتف للمقبولين في المنحة، لاستهلامها عبر هيئات البريد القريبة منهم في مختلف المحافظات على مستوي الجمهورية، وذلك من خلال الفيزا التي أتاحتها وزارة المالية للأشخاص المستحقين للمنحة، والذين لا يحصلون على مرتب شهري من الدولة.

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

ثلاثة خطوات هي طريقة الاستعلام عن موعد صرف منحة العاملة الغير منتظمة من قبل وزارة القوى العاملة، والتى من المقرر أن يتم صرفها لنهاية العام وهي مدة ثلاثة أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وهي: الدخول عبر الرابط الآتي:www.manpower.gov.eg ثم إدخال الرقم القومي المكون من 16 رقما من الشمال لليمين، ثم الضغط على كلمة إستعلام، ويظهر بعدها مباشرة أسم الشخص إذا كان من المستحدقين للمنحة.

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