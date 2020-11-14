رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الدفعة الرابعة.. آخر أخبار وزارة القوى العاملة عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:52 م
صرف منحة العمالة
صرف منحة العمالة ا
نعمات مدحت
طباعة

يسأل العديد من المواطنين عن موعد الدفعة الرابعة آخر أخبار وزارة القوى العاملة عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة، من العاملين بالدولة الذين حصلوا عليها على مدار الثلاثة شهور الماضية والتي بلغت 1500 جنيه مقسمة على الشهور بواقع 500 جنيه كل شهر، لمواجهة أزمة كورونا المستجد والتي أدت إلى تدهور الأحوال الاقتصادية في العالم، وبالتحديد على العمال الذين لا يوجد لديهم دخل ثابت ويعمولن باليوم لتبية احتياجاتهم اليومية، والتي يطلق عليهم"العمالة الغير منتظة".

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

منحة الـ500 جنيه قرر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، صرفها إلى نهاية العام الجاري 2020 تخفيفا على المواطنين الذين وقع عليهم الضرر خلال الأزمة، ولإعانتهم على المتطلبات اليومية، والتي كان من المفترض أن يتم صرفها بداية شهر أكتوبر، ولكن ما زالت عمليات فحص الطلبات المقدمة لوزارة القوى العاملة مستمرة في تحديد المستحقين للمنحة إلى أن قررت الوزارة في تصريحات رسمية لها أن موعد الصرف سيكون يوم 16 نوفمبر الجاري على دفعات.

يوم 16 نوفمبر سيتم إرسال رسائل نصية عبر الهاتف للمقبولين في المنحة، لاستهلامها عبر هيئات البريد القريبة منهم في مختلف المحافظات على مستوي الجمهورية، وذلك من خلال الفيزا التي أتاحتها وزارة المالية للأشخاص المستحقين للمنحة، والذين لا يحصلون على مرتب شهري من الدولة.

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

ثلاثة خطوات هي طريقة الاستعلام عن موعد صرف منحة العاملة الغير منتظمة من قبل وزارة القوى العاملة، والتى من المقرر أن يتم صرفها لنهاية العام وهي مدة ثلاثة أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وهي: الدخول عبر الرابط الآتي:www.manpower.gov.eg ثم إدخال الرقم القومي المكون من 16 رقما من الشمال لليمين، ثم الضغط على كلمة إستعلام، ويظهر بعدها مباشرة أسم الشخص إذا كان من المستحدقين للمنحة.

 أقرأ ايضا:


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

«التعليم» تعلن توفير فرص تدريبية لطلاب «مبارك كول»

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

فتاة «تيك توك» تهرب من الكوافير يوم زفافها بطنطا

الصور

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

image description

كشف سقارة الأثري

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

image description

أمطار متقطعة على شوارع دمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بازدراء الدين المسيحى

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

دار الإفتاء توضح صحة حديث "يا عائشة عيناي تنام وقلبي بحبك لا ينام"

الأمير تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ72 في ألمانيا

ذات الـ12 عاما.. «كومار» تفوز بجائزة علمية في «الوهم البصري»

بيع خطاب يعود لـ بيتهوفن مقابل 275 ألف دولار في مزاد بأمريكا

أيام زمان

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

«رفض مصاهرته».. سر غضب محمد رفعت من طه الفشني

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«حمام الملاطيلي ومسمار جحا».. أشهر الأفلام التي منعتها الرقابة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

«إيش».. كلمة لا تأتي وحيدة في مفردات الحارة المصرية

سعيد الكفراوي.. رسول القرية المصرية للمعذبين في الأرض

سرادق افتراضي لراهب القصة القصيرة سعيد الكفراوي

جار النبى الحلو يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع «الكفراوى»